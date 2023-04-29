Hatay'da depremzede çocuklar için "Mahalle Ligi" etkinliği düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'da voleybol, basketbol ve badminton branşlarında müsabakaların yapıldığı "Mahalle Ligi" etkinliği gerçekleştirildi.

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, 14-17 yaş arasındaki gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla 51 ilde yapılması planlanan "Mahalle Ligi" projesine 11 deprem bölgesinin de dahil edildiğini belirtti.

Proje kapmasında İskenderun'da etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Gündel, voleybol, basketbol ve badminton branşlarında düzenlenen müsabakalara çocukların büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.



Etkinlik kapsamında İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel çocuklarla basketbol maçı yaptı.

Kentteki iki farklı bölgede gerçekleştirilen ve üç gün süren etkinliklere yaklaşık 250 çocuk katılım sağladı.



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