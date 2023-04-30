"Kamyon Tiyatrosu" Hatay'da çocuklarla buluştu

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HATAY (AA) - Devlet Tiyatroları'nın "Kamyon Tiyatrosu" projesi kapsamında depremzede çocuklar için çeşitli gösteriler sahnelendi.

Proje kapsamında Hatay'ın 11 ilçesinde depremzede çocuklara tiyatro gösterileri sunmayı planlayan Adana Devlet Tiyatrosu ekipleri, Erzin, Dörtyol, Hassa ve Payas'tan sonra İskenderun'da sahne aldı.

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Doğan, tiyatro gösterimine ilk olarak Osmaniye'de başladıklarını belirtti.

Hatay'ın tüm ilçelerinde sahne alacaklarını aktaran Doğan, "Amacımız çocukların iyileşme sürecine katkıda bulunmak, onlarla bir arada olmak. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek." dedi.

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