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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkazdan çıkarılan veteriner, gönüllü olarak hayvanları tedavi ediyor

AA

Enkazdan çıkarılan veteriner, gönüllü olarak hayvanları tedavi ediyor

HATAY (AA) - CEM ALİ KUŞ/ ONUR ORHAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da yıkılan binanın enkazından yaralı çıkarılan Kübra Ünsal, meslektaşlarıyla kurduğu ve gönüllü olarak çalıştıkları sahra kliniğinde mesaisini sürdürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Ünsal, yıkılan 12 katlı binanın enkazından arkadaşının ailesi tarafından yaralı çıkarıldı.

Tedavi edilen ve kaburgasındaki çatlaklar nedeniyle yaklaşık 3 hafta korse takmak zorunda kalan Ünsal, depremlerde o gün yanında misafir olarak kalan arkadaşını kaybetti.

İyileşmesinin hemen ardından Ünsal, kendisi gibi klinikleri hasar alan arkadaşlarıyla sahipli ya da sahipsiz, enkazdan çıkan veya kaybolduktan sonra getirilen evcil hayvanların tedavi ve bakımları için Atatürk Parkı'nda sahra kliğini kurdu.

Ünsal, arkadaşlarıyla hizmet verdikleri klinikte bugüne kadar 4 bin 500 kedi ve köpeğin tedavisini yaptı.

Veteriner hekim Kübra Ünsal, AA muhabirine, deprem anında binanın bir anda çöktüğünü ve kendilerini enkazda bulduklarını söyledi.

Enkazda yaşadıklarını unutamadığını anlatan Ünsal, ıslık çalarak sesini duyurduğunu belirtti.

İyileşmesinin hemen ardından gönüllü olarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Ünsal, "Sahipsiz hayvanların tedavilerini üstlendik. Onun dışında yine aynı şekilde yaralı, bakıma muhtaç bazen de sahibinin terk ettiği hayvanların bakımlarını yapıyoruz. Sonrasında bakılabilecek merkezlere, yerlere ya da kişilere yönlendiriyoruz." diye konuştu.



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