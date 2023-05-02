Hatay'da depremzede genç çadır kentten askere uğurlandı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evleri ağır hasar gören genç, vatani görevini yapmak için çadır kentten Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uğurlandı.



Modern Evler Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan 20 yaşındaki Efekan Döner için asker eğlencesi düzenlendi.

Çadır kentteki ailesi ve arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlenen Döner'in eline dualarla kına yakıldı.

Anne Nahide Döner, deprem travmasından bir nebze olsun uzaklaşmak ve oğluna moral vermek amacıyla asker eğlencesi düzenlediklerini belirtti.

Oğluyla gurur duyduğunu anlatan Döner, eğlencenin düzenlenmesinde kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti,

Efekan Döner de vatani görevini en iyi şekilde yapacağını kaydetti.

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