Aydın'da yılın ilk 4 ayındaki terör operasyonlarında 23 tutuklama

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AYDIN (AA) - Aydın'da yılın ilk 4 ayında terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK ve DEAŞ gibi örgütlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan farklı örgütlere üye 23 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.





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