AK Partili Ancın'dan taciz iddiasıyla suç duyurusu

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, otomobille kendisini taciz ettiklerini iddia ettiği 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ancın, partisinin il binasında yaptığı açıklamada dün akşam saatlerinde aracıyla evine gideceği esnada bir otomobil tarafından takip edildiğini, aracın çok kez yakınına kadar gelip uzaklaştığını, bu durumun devam etmesi üzerine karakola giderek şikayette bulunduğunu söyledi.

Karakoldan çıktığı esnada aynı otomobili bölgede park halinde görmesi üzerine tekrar karakola girerek içerideki görevlilere aracı tarif ettiğini belirten Ancın, daha sonra polisin araçta bulunanları ifadelerini almak üzere karakola götürdüğünü anlattı.

İfade veren 4 kişinin CHP'ye üye ve parti için gönüllü çalışanlar olduğunu iddia eden Ancın, "Bizler demokratik değerlere ve milletimize olan saygımızdan dolayı hiçbir siyasi partinin propaganda yapma hakkını engellemeye çalışmıyoruz. Fakat her ne hikmetse karşımızda demokrasi havariliği yapan zevatlar bu durumu hakları olarak görmeye başlamış ve eşkıyalığa soyunmuşlar." dedi.

Suç duyurusunda bulunulan kişilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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