Hatay'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde M.G'yi silahla yaralayan M.H.S. ve yanındaki arkadaşı E.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca, 2 şarjör ve 22 mermi ele geçirdi.

Şüphelilerden M.H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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