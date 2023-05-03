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Turkcell'in Hatay'da kuracağı Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi tanıtıldı

AA

Turkcell'in Hatay'da kuracağı Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi tanıtıldı

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaraları sarmak için "Gönül Bağı Projeleri"ni başlatan Turkcell, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi kuracak.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Kırıkhan'da projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, umut olmanın, insanlara fırsat vermenin ve kara bulutları dağıtmak için çabalamanın önemini vurguladı.

Bu amaçla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aksu, 2011 Van Depremi, Kardelenler Projesi, Geleceği Yazanlar ve Zeka Küpü Sınıfları çalışmalarında da hep bir şekilde ihtiyaç sahibi olanlara destekte bulunmaya, sosyal yönü ağır basan bir şirket olmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Turkcell'i olarak tüm Türkiye'den elde ettikleri geliri ve kaynakları yine bu ülkenin insanlarıyla paylaşmayı ve bu toplumun bir parçası olmayı amaçladıklarını dile getiren Aksu, şöyle devam etti:

"Bu felaketi, insanımız üzerinde yarattığı etkiyi çok daha iyi anlayabiliyoruz, kavrayabiliyoruz. İnsanlar gün sayıyorlar. Yavaş yavaş felaketin etkilerinden ortaya çıkan acıyı hissetmeye başlıyorlar ama başka bir yerde biz normal şekilde hayatımızı yaşıyoruz. Unutmaya başlıyoruz belki. Bu Gönül Bağı Projeleri ile aslında Türkiye'nin dört bir yanına umut vererek, hayat vererek, bu projelerle de bölgeye ciddi kaynak aktararak, insanları yetiştirerek bir şekilde depremi ve etkilerini gündemde tutmak istiyoruz."

Yürüttükleri çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1.100 kişiyi istihdam edeceklerini açıkladıklarını hatırlatan Aksu, Turkcell Akademi ile gençlere ve kadınlara yönelik eğitim projeleri planladıklarını, mezun olacakları grup şirketlerinde, Turkcell satış kanalında istihdam sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Turkcell Pasaj'la, çarşıları yıkılan esnafa destek olmayı amaçladıklarını bildiren Aksu, tüm şirketleri ve kaynaklarıyla bu bölgeye bir şekilde destek olmanın, umut vermenin temel hedefleri olduğunu kaydetti.

- 250 depremzedeye istihdam sağlanacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise 2 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek ve ekim ayında hizmete açılacak merkezin, depremzedelere istihdam sağlayacağını ve iş gücüne meslek edindirme eğitimleriyle katkı sunacağını dile getirdi.

İlk aşamada 50 kişinin istihdamıyla başladıklarını, bu sayıyı 250’ye çıkarmayı hedeflerini aktaran Erkan, kurulacak merkezin bölgedeki iş gücüne Turkcell Akademi'nin meslek edindirme eğitimleriyle de katkı sağlayacağını belirtti.

Erkan, eğitim alacak kişilerin yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle nitelikli iş gücüne kazandırılacağı bilgisini verdi.

Hatay Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin bölge halkı için sosyal donatılarla bir yaşam kompleksi olacağına dikkati çeken Erkan, derslikler, toplantı ve çalışma odaları ile dinlenme ve sosyalleşme alanlarının yer alacağını ifade etti.

Murat Erkan, yaşanan büyük afetin acılarını hafifleterek bölgede hayatın tekrar normale dönmesine her açıdan destek olmanın tek hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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