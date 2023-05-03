AK Parti'li Yayman'dan CHP Samandağ seçim bürosuna ziyaret:

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HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Samandağ seçim bürosunu ziyaret etti.

Yayman, partisinin Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir ile seçim gezileri kapsamında Samandağ'da esnafla bir araya geldi.

Burada esnafın sorunlarını dinleyen Yayman, ardından CHP İlçe seçim bürosuna geçerek burada CHP Samandağ İlçe Başkanı Nadir Kimyon ile görüştü.

Samandağ'da yapılan çalışmaları anlatan Yayman, "Siyasi görüş ne olursa olsun bu zor günlerde birbirimize sarılma günüdür. Tek derdimiz evleri yıkılan vatandaşlarımıza ev yapmak. Bu kapsamda Samandağ halkına 20 bin konut yapmayı hedefliyoruz. Burada siyaset yapmaya gelmedim. Halkımızın sorunlarını dinlemeye geldim. Her zaman Samandağ halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yayman, ilçeye yapılacak deprem konutlarının nereye inşa edileceği sorusuna, "Fay hattının olmadığı, jeolojik zemin etüttün sağlam olduğu, dağ eteklerinin altında yeni bir Samandağ inşa edeceğiz. Hatay'da yapılacak 200 bin konut 1 yıl içerisinde vatandaşlara teslim edilecek." şeklinde cevap verdi.

Nadir Kimyon da ilçelerindeki barınma, beslenme eğitim ve sağlık konularındaki sorunları Yayman'a iletti.

Yayman da ziyaret sırasında not aldığı sorunlarla alakalı ilgili bakanlıkları aradı.



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