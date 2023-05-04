Çeyizleri evlerinin enkazı altında kalan çift, düğün hayali kuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeyizleri evlerinin enkazı altında kalan çift, düğün hayali kuruyor

AA

Çeyizleri evlerinin enkazı altında kalan çift, düğün hayali kuruyor

HATAY (AA) - MURAT ASİL - Kahramanmaraş merkezli depremlerde çeyizleri yıkılan evlerinin enkazında kalan ve 27 Şubat'ta sade bir nikah töreniyle evlenen çift, kaldıkları çadırda ileride yapacakları düğünün hayalini kuruyor.

Kuzeytepe Mahallesi'nde bir restoranda çalışırken tanışan 20 yaşındaki Diyana Koçak ile 27 yaşındaki Serdar Koçak, 18 Ağustos 2022'de nişanlandı.

Çeyizlerini hazırlayan ve düğün için 25 Mart'a gün alan çift, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Hatay'daki evlerinde yakalandı.

Her ikisinin yaşadığı evler depremde yıkılan, çeyizleri enkaz altında kalan çift, nikah tarihlerini 27 Şubat'a çekerek dünyaevine girdi.

Düğün yapamayan ve sade bir nikah töreniyle evlenen çift, kaldıkları çadırda yaşadıkları zorluğu el ele vererek aşmaya çalışıyor.

- "Çadıra gelin geldim"

Diyana Koçak, AA muhabirine, düğün yapma hayalinin yaşadıkları deprem felaketiyle yarım kaldığını anlattı.

Her şeye rağmen sevdiği kişiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Koçak, "Birçok şey eksik kalmasına rağmen sevdiğim adamla evlendim. Çadıra gelin geldim. Düğün olmasını, pasta kesilmesini, gelinlik giymeyi isterdim. Tüm kızların olduğu gibi benim de hayalim gelinlik giymekti. Olmadı, kısmetimizde bu varmış." diye konuştu.

Koçak, ilerleyen süreçte gelinlik giyip güzel bir düğün yapmak istediğini belirtti.

- "Birbirimize sarılarak hayata tutunmaya çalışacağız"

Serdar Koçak da şu anda eşiyle bir restoranda çalıştıklarını ve yeniden ayağa kalkmanın mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Düğün için yaptığı tüm hazırlıkları depremle kaybettiğini aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Salonu, orkestrayı tuttuk. Davetiyelerimizi bastırmaya hazırlanıyorduk. Yüzüklerimizi aldık. 6 Şubat'ta olan deprem her şeyimizi alınca düğün yapamadık ama çok şükür sağlığımız yerinde. Nikahımızı kıydık. Çadır da olsa başımızı sokacağımız yerimiz oldu. Birbirimize sarılarak hayata tutunmaya çalışacağız. Depremden önce evimi eksiksiz bir şekilde hazırlamıştım. Gelin arabası bile hazırdı. Sadece düğün salonuna gidip güzel, eğlenceli bir gece geçirmek istiyorduk. Bunlar olmadı. Hayatta kaldığımız, birbirimizin elini tuttuğumuz sürece depremin ya da başka bir şeyin aşkımıza engel olabileceğini düşünmüyorum. Allah kısmet ederse ilerleyen zamanda her kızın istediği gibi eşime gelinlik giydirip, düğün yapmayı düşünüyoruz."

Anne Nesibe Koçak da ailece birbirlerine kol kanat gererek kötü günleri geride bırakacaklarını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremden etkilenen tarihi Antakya evlerindeki nitelikli eserler kurtarılıyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen tarihi Antakya evlerindeki ...
Hatay'da Türk Kültür Şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Hatay'da Türk Kültür Şenliği yapıldı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar hayatını ...
Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi
YEREL HABERLER Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklar için uçurtma ...
Hatay ve Osmaniye'de amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapıldı
YEREL HABERLER Hatay ve Osmaniye'de amatör spor kulüplerine nakdi ...
AK Parti'li Yayman'dan CHP Samandağ seçim bürosuna ziyaret:
YEREL HABERLER AK Parti'li Yayman'dan CHP Samandağ seçim bürosuna ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
İskenderun'da kurulan 260 konteynerde yaşam başladı
YEREL HABERLER İskenderun'da kurulan 260 konteynerde yaşam başladı
Hatay Altınözü'nde deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Hatay Altınözü'nde deprem konutları projesinde bir ...
Turkcell´den `Gönül Bağı´ ile Hatay´da istihdam seferberliği
YEREL HABERLER Turkcell´den `Gönül Bağı´ ile Hatay´da istihdam ...
Turkcell'in Hatay'da kuracağı Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi tanıtıldı
YEREL HABERLER Turkcell'in Hatay'da kuracağı Çağrı ve Mesleki Eğitim ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 48 ...
Hatay'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı ...
AK Partili Ancın'dan taciz iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Partili Ancın'dan taciz iddiasıyla suç duyurusu
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 69 mahallede sürdü
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 69 ...
Depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı
Aydın'da yılın ilk 4 ayındaki terör operasyonlarında 23 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın'da yılın ilk 4 ayındaki terör operasyonlarında ...
Hatay'da yıkılan mahallelerinde ayakta kalan taksi durağında hizmet veriyorlar
YEREL HABERLER Hatay'da yıkılan mahallelerinde ayakta kalan taksi ...
Hatay'da depremzede genç çadır kentten askere uğurlandı
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede genç çadır kentten askere ...
Enkazdan çıkarılan veteriner, gönüllü olarak hayvanları tedavi ediyor
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan veteriner, gönüllü olarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.