Hataylı öğrencilerden sahipsiz hayvanlara destek

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HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde öğrenciler, harçlıklarıyla sahipsiz hayvanlara destekte bulundu.



Şükrü Paşa Mahallesi'nde Zekiye Cavidan İlkokulu 3-C sınıfındaki 30 öğrenci, sahipsiz hayvanlara destek olmak için neler yapılacağına dair sınıf öğretmeni Bilal Polat ile görüştü.

Sahipsiz hayvanlara destek için harçlıklarını biriktiren öğrencilere veliler de katkı sağladı.



Toplanan 3 bin lira ve bir firmanın da desteğiyle sahipsiz hayvanlar için 100 kilogram mama ile su ve kap alındı.



Temin edilen malzemelerden ilk etapta 20 kilogram mama ve 10 su kabı öğrenciler tarafından belirlenen yerlere bırakıldı.

Öğrenci İbrahim Umut Kahraman, düzenledikleri etkinlikle sahipsiz hayvanlara destekte bulunduklarını söyledi.



Zeynep Ela Keçe de yaptıkları çalışmayla sahipsiz hayvanlar için farkındalık oluşturduklarını kaydetti.



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