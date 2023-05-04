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İzmir'de şehir hatları vapurlarında düdük çalma eylemi sürüyor

AA

İzmir'de şehir hatları vapurlarında düdük çalma eylemi sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ'de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından çalışanların başlattığı düdüklü eylem bugün de devam etti.

Bostanlı İskelesi'nde bir araya gelen Türkiye Denizciler Sendikası üyesi bir grup İZDENİZ AŞ çalışanı, saat 18.00'de çalan vapur düdüklerine alkışlarla destek verdi.

Yapılan açıklamada ocak ayında başlayan 11. dönem Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin 6. oturumunda da ücret zammı konusunda anlaşma sağlanamadığı, 60 günlük anlaşma süresinin sona erdiği, arabulucu sürecinin başladığı belirtilerek vapur düdüklerini çalarak yapılan eylemle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ yönetimini uyarmaya devam edildiği ifade edildi.

İzmir'de dün başlayan eylemlerle her gün saat 09.00 ve 18.00'de şehir hatları vapurlarının düdükleri 1 dakika çalınıyor.

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