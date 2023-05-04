Hatay'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırıkhan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.A'nın kargoyla şehir dışına silah göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kargo şubesine operasyon düzenleyen ekipler, A.A'ya ait kargo kolisinde 20 ruhsatsız tabanca ve 20 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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