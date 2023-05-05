Hatay'da açılan kardiyoloji üniteleri deprem bölgesindeki hastalara umut oldu

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - HALİL FİDAN - Hatay'da bir yıl önce hizmete giren Dörtyol Devlet Hastanesi'nde açılan koroner anjiyografi ve kardiyovasküler cerrahi üniteleri, çevre illere de hizmet verecek.

Hastanenin 3 bloğunda 90 poliklinik odası, 33 yataklı 3 basamaklı yoğun bakım ünitesi, 20 yataklı 3 basamaklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 4 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Deprem izolatörleri bulunduğu için 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerden etkilenmeyen Dörtyol Devlet Hastanesinde, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları ve beraberindeki uzman ekibin koordinesinde yapımı tamamlanan koroner anjiyografi ve kardiyovasküler cerrahi üniteleri hizmete girdi. Bu kapsamda hastanede ilk anjiyo operasyonları gerçekleştirildi.

Hastanenin Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Müjde Ocak, AA muhabirine, geçen yıl 250 yataklı hizmete açılan hastanenin deprem dolayısıyla yatak kapasitesinin 400'e çıkarıldığını söyledi.

Ocak, hastanenin tüm bölge halkına birçok branşta hizmet vermeye devam ettiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Tüm poliklinik branşlarımız, tüm servis yataklarımız aktif bir şekilde hizmete girmiş bulunmaktadır. Özellikle birimlerimizden onkoloji bölümümüz, yoğun bakımlarımız, ameliyathanemiz, doğumhanemiz, diyaliz merkezimiz gibi birçok alanda hizmeti yürütmekteydik. Bugün itibarıyla da anjiyo ünitelerimiz de hizmete girdi. Bu anlamda Hatay ve ilçelerinin, çevre illerin, tüm bölge halkının ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz. Bu sayede hastalarımızın dış merkezlere, dış illere sevkinin azalacağını umut ediyoruz."

Dr. Müjde Ocak, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen meslektaşlarına teşekkür etti.

- Kısa sürede kurulumu tamamlandı

Prof. Dr. Koçoğulları da Dörtyol Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığının katkılarıyla kısa sürede kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ünitelerini aktifleştirdiklerini belirtti.

Kalp damar cerrahisi ameliyathanesi için gerekli işlemlerin yapıldığını aktaran Koçoğulları, "İlk anjiyo vakalarını aldık. 3 hastamıza anjiyo yapıldı. Operasyonlar iyi geçti, 3 hastamız da sağlıklı, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bundan sonra da düzenli olarak kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji hastalarına hastanemizde bakacağız." diye konuştu.

Anjiyo yapılan ilk hasta olan Nihat Kaya ise 3 ay önce şikayetlerinin başladığını ve bir süre önce tanısının konulduğunu anlattı.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Kaya, "İlimiz ve ilçemiz için gerçekten bu hastanenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.