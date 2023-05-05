Hatay'da asayiş uygulamasında 4 kişi yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı.

İlçe genelinde, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.



Ekiplerce yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı, 1 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 50 yeşil reçeteye tabi ilaç, 1 bıçak, 5 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.



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