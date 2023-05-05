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Antakya ve Defne'deki ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

AA

Antakya ve Defne'deki ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde ihale, sözleşme ve yer teslim süreci tamamlanan ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerine başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat ve 20 Şubat depremleri sonucunda Hatay genelinde yıkılan ya da acil yıkılması gereken yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Toplam 21 bin 270 bina enkazının geçici depolama sahalarına taşındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem felaketinden en çok etkilenen Antakya ve Defne ilçeleri de dahil olmak üzere Hatay il genelinde yıkık yapıların enkazının kaldırılması ile acil yıkılacak yapıların yıkımlarının gerçekleştirilerek yıkıntı atıklarını taşıma süreci, tescilli taşınmaz kültür varlığı statüsündeki yapılar, mülk sahiplerince enkazının kaldırılmasına izin verilen sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmeleri ve en az 1000 metrekare büyüklüğe sahip ticari işletmeler ile fiziki imkansızlık durumları (önündeki ağır ya da orta hasarlı yapı kaldırılmadan ulaşılamayanlar, itiraz vb.) haricinde tamamlanmıştır. Hatay Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında il genelinde 12 bin 52 yıkık yapının enkazı kaldırılmış, 9 bin 218 acil yıkılacak yapı yıkılmış ve yıkıntı atığı taşınmıştır. Böylelikle toplam 21 bin 270 binanın enkazı geçici depolama sahalarına taşınmıştır."

Toplam 1038'i ekskavatör ve 3 bin 106'sı kamyon olmak üzere 4 bin 243 iş makinesiyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında bugüne kadar 546 bin 817 kamyon seferinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, il genelinde belirlenen 26 geçici depolama sahasına taşınan yıkıntı atığının 7 milyon 28 bin 946 metreküpe ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, tespit, ilan ve itirazların değerlendirmesi sonucunda ağır hasarlı yapı statüsünde bulunan il genelindeki yaklaşık 51 bin yapının yıkımı ve yıkıntı atıklarının taşınmasına yönelik ihale iş ve işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde büyük oranda tamamlandığı ifade edildi.

Antakya ve Defne ilçelerinde ihale, sözleşme ve yer teslim süreci tamamlanan ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerine 4 Mayıs itibarıyla başlandığı aktarılan açıklamada, "İş yeri teslimi sonrasında 120 günlük süre içerisinde bitirilmesi planlanan ağır hasarlı yapılara dair işlemler kapsamında toplamda yaklaşık 30 milyon metrekarelik alana sahip yapıların yıkımı, ayrıştırılması ve taşıması gerçekleştirilecektir. Öte yandan geçici depolama sahalarında biriktirilen yıkıntı atıkları içerisinde geri dönüşümü mümkün olan demir, metal, plastik, tekstil, tahta, kağıt vb. malzemelerin ayrıştırılarak kalan beton atıklarının agregaya dönüştürülmesine dair süreç de başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Çevre mevzuatı uyarınca yıkıntı atıklarının geri kazanımına ilişkin gerekli lisanslara sahip yükleniciler vasıtasıyla geri dönüşümü mümkün olan tüm malzemelerin ayrıştırılması ve beton atığından elde edilen agreganın özellikle altyapı faaliyetlerine sevkinin sağlanacağı bildirildi.

Geri kazanımlar sonrasında neredeyse dörtte üç oranında azalacak olan kalan yıkıntı atığının ise yerel yönetimlerle birlikte çevre ve insan sağlığının korunması gözetilerek belirlenen depolama sahalarına taşınacağı aktarıldı.

Depremler nedeniyle yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı statüsünde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının enkaz kaldırma çalışmalarının ise Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Medeniyetler şehri Hatay'ımızın yaralarını hep birlikte sarmaya devam edeceğimiz ve en kısa zamanda eski görkemli günlerine döneceğimiz inancını bir kez daha kararlı bir şekilde vurguluyor, tüm Hataylı hemşehrilerimize metanetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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