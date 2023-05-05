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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

AA

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

HATAY (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Antakya'da Konya Konteyner Kent'e gelen Koca, burada kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerin taleplerini dinleyen Koca, yemek tırına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

Bakan Koca'nın yemek verdiği depremzede kadın, emeklerini unutmadıklarını belirterek, "Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sonuna kadar arkanızdayız. Dualarımızla da desteklerimizle de her zaman." dedi.

Bir başka afetzede kadın da depremin ilk gününden beri kendilerini yalnız bırakmadığı için Koca'ya teşekkür etti.

Depremde çok büyük kayıpları olduğunu anlatan kadın, şunları kaydetti:

"Birinci derece yakınlarımızı kaybettik ama biz sizi televizyonlarda, Hatay çevresinde gördüğümüzde büyük gurur duyuyoruz. Gerçekten size, Süleyman bakanıma (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu), bütün bakanlarımıza ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Başarılar diliyoruz. Dilerim bir daha sizlerle hep beraber yine devam ederiz. Siz olmazsanız, AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız. Biz bunu biliyoruz."

Koca da depremzedelerin ifadelerinin ardından burada olduklarını ve kendilerini unutmayacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, depremzedeleri ziyaretinin ardından İskenderun, Defne ve Antakya’da devam eden hastane inşaatlarında incelemelerde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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