Hatay'da çekici ile çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da çekici ile çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi

AA

Hatay'da çekici ile çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi

HATAY (AA) - Hatay'da çekici ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 6 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 6 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İskenderun'da depremzede çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İskenderun'da ...
İskenderun'da deniz yükseldi; rögarlardan taşan su sokaklara doldu
YEREL HABERLER İskenderun'da deniz yükseldi; rögarlardan taşan su ...
Hatay'ın serinleten tatlısı "haytalı" yeniden tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Hatay'ın serinleten tatlısı "haytalı" yeniden ...
Afeti yaşayan kadınlar, depremzedeler için nevresim takımı üretiyor
YEREL HABERLER Afeti yaşayan kadınlar, depremzedeler için nevresim ...
Depremden etkilenen Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye yükseldi
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da enkazdan kurtarılan eser ...
Hatay'da 40 yıllık kadayıf ustası, işinin başına döndü
YEREL HABERLER Hatay'da 40 yıllık kadayıf ustası, işinin başına ...
Hatay'da depremzede kadın tarihi çarşıdaki iş yerinin önünde sahipsiz kedilere bakıyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede kadın tarihi çarşıdaki iş yerinin ...
Hatay'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 milyar liralık yatırım (3)
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 ...
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hatay'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail ...
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da depremzedeleri ziyaret ...
Bakan Koca, Hatay'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatlarını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Koca, Hatay'da yapımı süren devlet hastanesi ...
Antakya ve Defne'deki ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Antakya ve Defne'deki ağır hasarlı yapıların yıkımına ...
Hatay'da asayiş uygulamasında 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da asayiş uygulamasında 4 kişi yakalandı
Depremden etkilenen Hassa'da 46 dükkanlı çarşının inşaatı tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hassa'da 46 dükkanlı çarşının ...
Kırıkhan'da 19 mahallede köy evlerinin yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Kırıkhan'da 19 mahallede köy evlerinin yapımı sürüyor
Hatay'da açılan kardiyoloji üniteleri deprem bölgesindeki hastalara umut oldu
YEREL HABERLER Hatay'da açılan kardiyoloji üniteleri deprem ...
Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatı yükseliyor
YEREL HABERLER Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatı yükseliyor
Hatay'da kargo kolilerinden 20 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da kargo kolilerinden 20 tabanca ele geçirildi
Hatay'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne ...
İzmir'de şehir hatları vapurlarında düdük çalma eylemi sürüyor
YEREL HABERLER İzmir'de şehir hatları vapurlarında düdük çalma ...
Hataylı öğrencilerden sahipsiz hayvanlara destek
YEREL HABERLER Hataylı öğrencilerden sahipsiz hayvanlara destek
TBF Başkanı Türkoğlu, Hatay'daki Basketköy'de depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER TBF Başkanı Türkoğlu, Hatay'daki Basketköy'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.