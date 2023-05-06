Hatay'da çekici ile çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi

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HATAY (AA) - Hatay'da çekici ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 6 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 6 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



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