Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Hatay'da depremzede çocuklar için etkinlik

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HATAY (AA) - Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede çocuklar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği etkinlikte gönüllerince eğlendi.

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde etkinlik gerçekleştirildi.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar oyun gruplarında eğlendi, palyaçolar da çocukların yüzünü boyayarak etkinliğe renk kattı.

Konteyner kentte kalan Elif Kötüce, AA muhabirine, etkinlikte çocuğunun eğlenerek çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin çocukların motivasyonunu artırdığını belirten Kötüce, "Çocuklar yaşadığı afeti unutuyor. Onlar eğlendikçe biz de mutlu oluyoruz." dedi.

8 yaşındaki Betül Çadırlı da çok eğlendiğini aktararak, "Çok güzel oyun oynadık. Dün tırın geldiğini gördüğüm için sabah erken kalktım. O yüzden bu meydandan hiç ayrılmadım." diye konuştu.

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