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Hatay’da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA

Hatay’da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Karacami Mahallesi'nde hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Ö.Ö’ye (50) tren çarptı.

Ağır yaralanan Ö.Ö. sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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