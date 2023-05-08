Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Reisköy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,2 kilogram esrar, 2 av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.E, işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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