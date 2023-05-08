Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında kurulan 167 konteynerde oy kullanacak.

"Asrın felaketi" 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kentte hasar gören veya yıkılan okullarda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oy verme işleminin aksamaması için hazırlatılan konteynerler kentteki belirlenen alanlara yerleştirildi.

İçinde 2 oy kullanma kabininin yer aldığı konteynerlerden 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında konuşlandırıldı.

Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerlerde, seçmenler 14 Mayıs'ta sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 213 bin 414 seçmen, Defne ilçesinde de 109 bin 354 seçmen kaydı bulunuyor.

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