Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır

AA

Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında kurulan 167 konteynerde oy kullanacak.

"Asrın felaketi" 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kentte hasar gören veya yıkılan okullarda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oy verme işleminin aksamaması için hazırlatılan konteynerler kentteki belirlenen alanlara yerleştirildi.

İçinde 2 oy kullanma kabininin yer aldığı konteynerlerden 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında konuşlandırıldı.

Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerlerde, seçmenler 14 Mayıs'ta sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 213 bin 414 seçmen, Defne ilçesinde de 109 bin 354 seçmen kaydı bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde lokantası yıkılan Ali şef, yöresel lezzetleri yeni yerinde müşterilerine sunuyor
YEREL HABERLER Depremde lokantası yıkılan Ali şef, yöresel ...
Deprem nedeniyle bir süre kapalı kalan iş yerinde yeniden tandırın başına geçti
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle bir süre kapalı kalan iş yerinde ...
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da Mehmet Cemil Delioğlu Güreş Müzesi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Hatay'da Mehmet Cemil Delioğlu Güreş Müzesi ziyarete ...
Hatay’da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hatay’da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Hatay'da depremzede çocuklar için etkinlik
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Hatay'da ...
Hafriyat kamyonunun asker uğurlayanların arasına daldığı kazada ölü sayısı 13'e yükseldi
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun asker uğurlayanların arasına ...
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
İskenderun'da sokaklara dolan su kısmen çekildi
YEREL HABERLER İskenderun'da sokaklara dolan su kısmen çekildi
Tarihi Uzun Çarşı normal hayata dönüyor; 400 iş yeri faaliyete geçti
YEREL HABERLER Tarihi Uzun Çarşı normal hayata dönüyor; 400 iş yeri ...
Hatay'da TIR'la çarpışan hafriyat kamyonu asker uğurlayanların arasına daldı; 12 ölü, 31 yaralı (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Hatay'da TIR'la çarpışan hafriyat kamyonu asker ...
Hatay'da TIR'la çarpışan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 12 ölü, 31 yaralı (2)
YEREL HABERLER Hatay'da TIR'la çarpışan kamyon asker uğurlayanların ...
GÜNCELLEME - Hatay'da tır ile çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Hatay'da tır ile çarpışan kamyon 11 ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var (1)
YEREL HABERLER Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların ...
Hatay'da çekici ile çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Hatay'da çekici ile çarpışan kamyon 11 araca çarparak ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İskenderun'da depremzede çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İskenderun'da ...
İskenderun'da deniz yükseldi; rögarlardan taşan su sokaklara doldu
YEREL HABERLER İskenderun'da deniz yükseldi; rögarlardan taşan su ...
Hatay'ın serinleten tatlısı "haytalı" yeniden tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Hatay'ın serinleten tatlısı "haytalı" yeniden ...
Afeti yaşayan kadınlar, depremzedeler için nevresim takımı üretiyor
YEREL HABERLER Afeti yaşayan kadınlar, depremzedeler için nevresim ...
Depremden etkilenen Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye yükseldi
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da enkazdan kurtarılan eser ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.