Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hatay Dörtyol'da sergilendi

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HATAY (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tanıtım için ilçeye getirilen T10X, Atatürk Anıtı önünde sergilendi.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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