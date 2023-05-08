Dörtyol’da uçurtma şenliği düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Numune Evler Mahallesi'ndeki çadır kentte, Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) ve gönüllüler tarafından çocuklar için uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Depremzede çocuklar uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi. Etkinlikte çocuklara eğitici ve bilgilendirici oyuncaklar verildi.



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