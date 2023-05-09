Hatay'da depremzedelerin kaldığı konteyner ve çadır kentler düzenli ilaçlanıyor

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HATAY (AA) - MURAT ASİL - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerin kaldığı konteyner ve çadır kentler, ilaçlama çalışmalarıyla çeşitli zararlılardan uzak tutuluyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile deprem bölgesinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ekipleri, Burhanettin Kaya Konteyner Kenti'nde ilaçlama çalışmalarını sürdürdü.

Valilik görevlisi ziraat mühendisi Yunus Yalçınkaya, çalışmaların ardından AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen afet sonrasında Hatay genelinde ilaçlama çalışmalarının 22 belediye ve 2 firma desteği ile 91 araç ve 228 personelle yürütüldüğünü söyledi.

Yalçınkaya, ilaçlama alanlarının mahalle, çadırlar ve konteyner kentler, çöp konteynerleri, su birikintileri, tuvaletler ve banyolar, mezarlıklar, kanalizasyonlar ve enkaz alanları olduğunu ifade etti.

Basınç ve sırt pompası ile sıcak sistemden oluşan ilaçlama ekipmanları bulunduğunu belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Toz ve sulu ilaç basınçlı pompa yardımıyla yüzey alanlarına püskürtme şeklinde oluyor. Sinekle sabahın erken saatleri ile gün batımından sonra mücadele ediyoruz. Kemirgenlerle, yaşam alanlarının olduğu yerlerde fare kutularını koyarak mücadele yürütüyoruz. Yılanlara karşı ise yüzey alanlara kükürt ve naftalin serpme yöntemiyle mücadele veriliyor. Ayrıca dezenfekte ilaçlarını tuvalet ve banyolarda kullanıyoruz."

Kent genelinde ilaç ve ilaçlama sıkıntıları olmadığını aktaran Yalçınkaya, "İlaçlama çalışmalarımızı insan sağlığına zararsız ve ekolojik dengeyi koruyacak şekilde yapıyoruz." diye konuştu.





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