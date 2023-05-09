İskenderun Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - İskenderun Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

İskenderun Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim katıldı.

Toplu iş sözleşmesiyle 500 işçinin ücretlerinde ve sosyal haklarında artış sağlandı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.