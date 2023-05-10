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Hatay'da 70 yaşındaki kadın 17 yıldır sahipsiz kedilere bakıyor

AA

Hatay'da 70 yaşındaki kadın 17 yıldır sahipsiz kedilere bakıyor

HATAY (AA) - MERT MURAT YAŞAR/ ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Fadime Bastık, 17 yıldır çok sayıda sahipsiz kediye bakıyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Bastık, 17 yıl önce bir lokantada bulaşıkçılık yaptığı sırada peşine takılan bir kediyi beslemeye başladı.

Bastık, her gün işe gidip gelirken peşine takılan kediye yemek ve su vermeye başladı.

Gün geçtikçe baktığı kedilerin sayısı artan Bastık, hayvanseverlerin de desteğiyle sahilde 100 sahipsiz kedinin bakımını üstleniyor.

Fadime Bastık, AA muhabirine, sahipsiz hayvanların evlatları gibi olduğunu söyledi.

Yaşlılık maaşının yanı sıra çevresindekilerin desteğiyle yaşamını sürdürdüğünü aktaran Bastık, kendisini hayata bağlayan tek şeyin de kedileri olduğunu belirtti.

Çalışmadığını ve zamanın çoğunu sahildeki kedileri besleyerek geçirdiğini dile getiren Bastık, "17 yıl oldu kedilere bakmaya başlayalı. Daha önce burada kulübe yoktu, kedileri kutuya koyuyordum. Kulübe için belediyeye müracaat ettik, yaptırtırdık." diye konuştu.

Bastık, evinde yakalandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde de aklına ilk kedilerinin geldiğini belirterek, "Deprem günü gece 2.20'de sahilde kedilerimin yanındaydım. Sonra eve gittim ve depreme yakalandım. Gün ışıyınca da düştüm yola. Çok koktum, kedilerimin hepsi öldü diye düşündüm. Daha sonra kedilerin hepsini içeriye geçirdim. Onlara gönüllü olarak bakıyorum. Kimse beni zorlamıyor. Kediler bana huzur veriyor. Onlar sağlıklıysa, onları mutlu gördüysem, huzurlu oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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