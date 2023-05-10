Hatay'da depremzede kadınlar ördükleri sepetlerle aile bütçesine destek oluyor

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HATAY (AA) - RAMAZAN KAYA - Hatay'da büyüklerinden öğrendikleri kamıştan sepet örmeyi yan yana bulunan evlerinin önünde sürdüren kadınlar, deprem nedeniyle bir süre ara verdikleri işlerine geri döndü.



Defne ilçesindeki Çekmece Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda akraba olan yaklaşık 100 kadın, 6 Şubat'taki depremlerden sonra işlerine ara vermek zorunda kaldı.

Yıkım ve ağır hasar nedeniyle bazı ailelerin şimdilik terk etmek zorunda kaldığı mahallede, bazı kadınlar ise daha önce dere kenarlarından toplayıp evlerinin bahçesinde biriktirdiği kamışlarla yeniden iş başına geçti.

Sepet ören kadınlardan 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Necla Uzun, AA muhabirine, depremde tek katlı evinde hafif hasar oluştuğunu, korktuğu için geceleri ailesiyle bahçeye kurdukları çadırda kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Terzi eşinin şu anda çalışmadığını ifade eden Uzun, kamıştan sepet yapmayı küçük yaşta babası ve annesinden öğrendiğini anlattı.

Uzun, akrabalarında deprem öncesi ev hanımlarının tamamının bu işi yaptığını ve 100 civarındaki hanenin geçiminde bu mesleğin ciddi katkısı bulunduğunu dile getirdi.

Yaptıkları ürünleri sattıkları toptancının depremde hayatını kaybettiğini aktaran Uzun, yaşadıkları acılardan sonra bir süre sepet örme işine ara verdiklerini söyledi.

Şu anda yeniden işlerinin başına geçtiğini anlatan Uzun, şöyle devam etti:

"Kamışı dere kenarlarında buluyoruz. Şubat ayında topluyoruz. Bir yıl yetecek kadar toplarız. Yaptığımız sepetleri toptan fiyatına satarız. Her bir sepetin büyüklüğüne, modeline ve zorluğuna göre fiyatı değişir. Eskiden çok iş vardı. Rahmetli babam döneminde biz sadece bu işi yapıyorduk. Ben iki çocuğumu da sepet yaparak büyüttüm. Hem eşime yardım ettim hem de çocuklarımı bu sepetlerle okuttum."

3 çocuk annesi 60 yaşındaki Mutia Gülge ise mesleği aileye gelin geldikten sonra öğrendiğini ve 40 yıldır severek yaptığını söyledi.

Depremde evlerinin yıkıldığını anlatan Gülge, ailece çadırda kaldıklarını dile getirdi.

Gülge, zor günleri geride bırakmak için yeniden işlerinin başına dönerek sepet yapımına başladıklarını aktardı.

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