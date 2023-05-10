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Hatay'da depremde büroları yıkılan avukatlar, prefabrik yazıhanelerde hizmet verecek

AA

Hatay'da depremde büroları yıkılan avukatlar, prefabrik yazıhanelerde hizmet verecek

HATAY (AA) - ONUR ORHAN/SALİM TAŞ - Hatay'da deprem nedeniyle büroları yıkılan ya da ağır hasar gören avukatlar, İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca yürütülen proje kapsamında kurulan 105 prefabrik yazıhanede hizmet vermeye başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremler, 57 avukatın hayatını kaybetmesine, çok sayıda avukat bürosunun da yıkılmasına ya da ağır hasar almasına neden oldu.

Yaşanan depremler nedeniyle mesleki faaliyetlerini yürütemeyen avukatlara destek olmak için çalışma başlatan Hatay Barosu, İçişleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları ile mutabakat imzaladı.

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar tarafından sunulan proje doğrultusunda Antakya'nın Saraykent Mahallesi'ne her biri 26 metrekareden oluşan 105 prefabrik yazıhane yapıldı. İçinde restoran, kafe ve lavaboların da bulunduğu projede altyapı çalışmaları tamamlanırken, prefabriklerin çevre düzenlemesinin ardından bir hafta içinde avukatlara teslim edilmesi planlanıyor.

- "Her odaya 3 avukat yerleştirmeyi düşünüyoruz"

Hatay Barosu Başkan Yardımcısı Hatay Tut, AA muhabirine, depremde kentte faal olarak bulunan yaklaşık 600 avukat arasında vefat edenlerin de olduğunu söyledi.

Tut, bakanlıklarça sunulan projenin 105 prefabrikten oluştuğunu dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Her oda 26 metrekare. Her odaya 3 avukat yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca, yine bütün avukatlarımızı alamasa bile baro merkezimizin olduğu yerlerde de konteynerler var. Bir şekilde bütün avukatların ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Restoranından tutun kafesine kadar hijyenik açıdan lavabosuna kadar her şey düşünülmüş. Şu an 2-3 yıl rahat ettirecek güzel bir proje."

Depremin 10'uncu gününde baronun adli yardım bürosunu işler hale getirdiklerini anlatan Tut, vatandaşların "Kayıplarını arama, adliyeye bildirme, veraset ilamı alma ve hasar tespitlerine itiraz" şeklindeki taleplerinin ücretsiz karşılandığını söyledi.

Prefabrik bürolar sayesinde daha düzenli hizmetler verileceğini belirten Tut, "Tabii ki burada avukatlarımız kendi özel işlerini de yapacak. Kendi mesleki faaliyetlerini bu şekilde devam ettirecekler. Projede son rötuşlar yapılıyor, altyapısı bitti. Şu an çevre düzenlemesi yapılıyor. Haftaya teslim edilecek. Zaten iki gün önce Valilik tarafından anahtar teslimi baromuza yapıldı. Ama tam faal durumuna geçmesi için yaklaşık bir haftalık kadar süre gerekecek." ifadelerini kullandı.

- "Avukatların işlerini düzgün yapabilmeleri için çok büyük imkan olacak"

Tut, yaraların hep birlikte sarılacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Şu an avukatların dilekçesini yazabileceği ne bürosu, ne kapalı alanı, ne bilgisayarı, ne arşivi kaldı. Dolayısıyla burası tabii ki avukatların gelir elde edebilmesi, yaşama tutunabilmesi, işlerini düzgün yapabilmeleri için çok büyük imkan olacak. En azından gönül rahatlığıyla gelip masasını kurabileceği ve dilekçelerini hazırlayabileceği, bir şekilde mesleki faaliyetlerini yürütebileceği bir alan. Dolayısıyla bizim için hayati önem taşıyor."

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ile Yol Açık Yola Çık derneklerinin de kırtasiye, klima, yazıcı, sandalye ve masa konusunda destekleri olacağını aktaran Tut, destek verenlere teşekkür etti.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak da yazıhanelerine kavuşacak avukatların masalarında müvekkilleriyle görüşeceklerini belirterek, prefabrikleri teslim etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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