AK Parti'li Yayman, Samandağ'da depremzedeleri ziyaret etti

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HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti'nin Hatay milletvekili adayı Yayman, beraberinde AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir ile çadır kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.

İlçe esnafını da ziyaret eden Yayman, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerden bahsetti.

Samandağ'da hizmete devam etmek istediklerini ifade eden Yayman, "Kardeşlik, barış ve huzur kenti Hatay'ımızın geçmişinden aldığı güçle geçmişten daha sağlam şekilde ayağa kalkabilmesi için önümüzdeki dönemde de Türkiye'mizin AK Parti yönetimi ile yoluna emin adımlarla devam etmesi, hizmet ikliminin aralıksız sürmesi çok önemlidir." diye konuştu.



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