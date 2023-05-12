Depremler nedeniyle şehir dışına çıkan Hataylılar, seçim için kente dönüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehir dışına çıkmak zorunda kalan Hataylılar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmek için kente geri dönüyor.

"Asrın felaketi" 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda vatandaş, kentten ayrılmak zorunda kaldı.

Çoğu çevre illerde bulunan Hataylılar, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oylarını kullanmak üzere memleketlerine geri dönmeye başladı.



Seçim öncesi Hatay Otogarı'nda da geri dönüşlerin hareketliliği yaşandı.



Deprem bölgesine dönen yolcuların yol masrafları da AFAD tarafından karşılanıyor.

Hatay Otogarı içerisinde çadırdan oluşturulan tahliye başvuru noktasına gelen vatandaşlar, yol ücretlerini alabilmek için burada kayıt oluşturuyor.

- "Oyumuzu kullanıp geri İstanbul'a döneceğiz"

Hatay'a dönen yolculardan Halil Azazi, AA muhabirine, depremler yüzünden kentten çıkmak zorunda kaldığını ve seçim için memlekete geri döndüğünü söyledi.

İstanbul'dan annesiyle oylarını kullanmak için kente geldiğini anlatan Azazi, "Seçim gününde oyumuzu kullanıp geri İstanbul'a döneceğiz." dedi.

Bilet ücretlerinin AFAD tarafından karşılandığını yoldayken öğrendiğini aktaran Azazi, bunun için müracaat yapacağını belirtti.

Mersin'den memleketi Hatay'a gelen Fatma Mansuroğlu da kalacak yeri olmadığı için şehir dışına çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Seçim için memleketlerine geri döndüğünü ifade eden Mansuroğlu, seçim günü oylarını kullanacaklarını ifade etti.



Mersin'den geldiğini belirten Nasreddin Aşkar da 3 aydır memleketten uzak olduklarını ancak seçimde oy kullanmak üzere Hatay'a geldiğini aktardı.

Aşkar, yol masraflarının da karşılandığını kaydetti.

Gaziantep'ten gelen Berat Açıkgöz de oy kullanmak için memleketine geldiğini ve otogar içerisinde bulunan müracaat çadırında yol masrafları için kaydını yaptırdığını dile getirdi.

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