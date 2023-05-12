Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Muhammed Küçük'ün ailesine acı haber verildi

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HATAY (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Küçük'ün cenazesinin yarın ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.



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