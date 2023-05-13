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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi Hatay'da defnedildi

AA

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi Hatay'da defnedildi

HATAY (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Küçük'ün (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mazmanlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alındığı sırada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, daha sonra tören için mahalle meydanına götürüldü.

Burada cenaze namazı kılınmasının ardından şehit Küçük'ün naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin babası Yakup ve annesi Zöhre Küçük ile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük, dün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit düşmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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