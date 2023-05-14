Hatay'da freni arızalanan tır araçlara çarparak durdu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 6 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 Y 9653 plakalı sebze yüklü tır, 8 araca çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.





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