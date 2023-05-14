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GÜNCELLEME - Hatay'da freni arızalanan tır araçlara çarparak durdu

AA

GÜNCELLEME - Hatay'da freni arızalanan tır araçlara çarparak durdu

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda Semih M. yönetimindeki 31 Y 9653 plakalı sebze yüklü tır, 8 araca çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Semih M. ile 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.


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