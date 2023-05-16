"Hatay Halhalı zeytini" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

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HATAY (AA) - "Hatay Halhalı zeytini", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Antakya Ticaret Odasından (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO'nun girişimiyle Hatay Halhalı zeytinin coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Hatay halhalı zeytinine coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Bugüne kadar 13 ürünün tescillendiği Hatay'da, biber salçası, nar ekşisi, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.





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