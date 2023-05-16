ATSO'dan üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencilere eğitim desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 ilde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için internet üzerinden eğitim desteği sağlayacak AMFİ Projesi'ni hayata geçirdi.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, projeyle üniversite adaylarının sınav müfredatı dahilinde internet üzerinden verilecek derslerle destekleneceği belirtildi.

Bu kapsamda derslerin canlı yayınlanacağı ve öğrencilerin Türkiye'nin her yerinden içeriği ücretsiz olarak takip edebilecekleri ifade edildi.

Derslere katılmak isteyen öğrencilerin http://www.amfi.com.tr/ adresinden başvuru yapabileceği bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.