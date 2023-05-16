Hatay'da tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde freni boşalan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Songur, idaresindeki 63 AEP 333 plakalı gübre yüklü tır, Belen-Antakya kara yolu Topboğazı mevkisinde frenin boşalması üzerine, trafik ışıklarında bekleyen Erol Köse yönetimindeki 06 KKN 66 plakalı otomobil ile Adem Paşa'nın kullandığı 41 AFU 099 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Köse'nin bulunduğu yerde sıkışarak yaralandığı kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Belen-Antakya kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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