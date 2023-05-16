Hatay'da kaybolan kişi depremde yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu.

Çay Mahallesi'nde bulunan bir enkazın köpük kaplı su birikintisi içinde ceset olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin ailesi tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunan Mustafa Çavdar'a (70) ait olduğu belirlendi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından Çavdar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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