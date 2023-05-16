AK Parti'li Hüseyin Yayman, Hatay halkına teşekkür etti

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HATAY (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden AK Parti'den Hatay milletvekili seçilen Hüseyin Yayman, kendisine ve partisine destek olan hemşehrilerine teşekkür etti.

Yayman, yazılı açıklamasında, seçimlerden partisinin zaferle ayrıldığını belirtti.

Hatay halkına hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

"Hatay'da ikinci dönem milletvekili olarak seçilmenin gurur ve şerefini yaşıyorum. Seçim sürecinde başta AK Parti'mize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve şahsıma destek veren ya da vermeyen tüm aziz hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim. Siyasetçinin sicil amiri halktır. Milletimizin kararına sonuna kadar saygı duyuyorum. Yeni dönemde ilk dönemden edindiğim tecrübeler ışığında daha fazla çalışacağım. Depremlerin etkisiyle adeta yas evine dönen Hatay'ımız için zamana iz bırakan hizmetler ve eserler üretmeye devam edeceğim."

Yayman, açıklamasında Hataylılardan 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha destek istedi.



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