Hatay'da iki engellinin askerlik hayali gerçekleştirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker olmak isteyen iki engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zihinsel engelli Salih Secer ve Hasan Tunç'un asker olma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Karakola davet edilen engellilerin kayıtları yapıldı, askeri üniformaları giydirildi.

Secer ve Tunç, temsili askerlik eğitiminin ardından Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Aileler de evlatlarının terhis belgelerini aldı.



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