Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Özbakış, deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı

HATAY (AA) - Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da vatandaşlara ve esnafa destek olduklarını söyledi.

Özbakış, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren Türk Kızılayın bölgede büyük fedakarlıkla çalıştığını ifade etti.

Depremde en çok etkilenen Hatay'da ise yıkılan şube binasının yerine bir okulda konteyner ve çadırlar kurarak çalışmalara başladıklarını anlatan Özbakış, her daim depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Gıda, hijyen ve giyim malzemelerini kurdukları sosyal market sayesinde vatandaşlara dağıttıklarını dile getiren Özbakış, "Bunun yanında nakdi yardımlarımız oldu. Ramazanda 1000 liralık yardımlarımız oldu. Deprem bölgesindeki 151 bin aileye 3 bin liralık yardımlar yapıldı. Bugünlerde de Kızılay Esen Kart dağıtımlarımız devam ediyor. Bu kartları dağıtırken AFAD'ın hasar tespitlerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılayın verilerinden faydalanıldı. Bu bilgiler ışığında da bu bölgede dağıtım yapılıyor. Vakıfbank'tan kişiye tanımlı banka kartı şeklinde kartlar veriyoruz. İçine 1500 lira yükleniyor." diye konuştu.

Özbakış, Hatay'da 38 bin Kızılay Esen Kart dağıtılacağını kaydetti.

- Esnafa destek

Kentteki esnafı da unutmayarak mikro ve küçük işletmelere yönelik projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Özbakış, "İlk pilot uygulama Hatay Elektronikçiler Odası ile gerçekleşti. Odaya kayıtlı 193 esnafın işlerini devam ettirmek ihtiyaç duydukları ve kendi ekmeklerine sahip olma adına depremde kaybettikleri malzemeleri onlara teslim ettik." ifadesini kullandı.

Özbakış, 12 meslek dalındaki esnafa daha malzeme yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.





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