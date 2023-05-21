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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da konuştu:

HATAY (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta firesiz bir şekilde sandığa gidecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok açık bir farkla yeniden cumhurbaşkanı seçerek yedili masaya gereken cevabı verecek." dedi.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Hatay'daki Konya Konteyner Kent'te düzenlenen programda vatandaşlara hitap etti.

Habibi Neccar Hazretleri'nin şehri Hatay'da çok değerli Hataylılarla buluşmaktan dolayı büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçmiş olsun ve başsağlığı ile yaralılara şifa dileklerini iletti.

Deprem bölgesinde yaptığı son ziyaretlerde hem devletin büyük katkıları ve gayreti hem de kadirşinas, hayırsever milletin katkıları ve çabalarıyla yaraların hızla sarılmakta olduğunu büyük bir bahtiyarlıkla müşahede ettiğini aktaran Erbakan, "İnşallah önümüzdeki günlerde de özellikle 28 Mayıs'tan sonra da hızlı bir şekilde devletimizin ve aziz milletimizin gayreti ve katkılarıyla bu bölgede hayat inşallah tamamen normale dönecek. Eski haline dönecek, hatta ve hatta inşallah eskisinden daha da iyi bir noktaya gelecektir Allah'ın izniyle." dedi.

- "Bu millet destekçisi terör örgütleri olanlara geçit vermedi"

Milletin 14 Mayıs'taki seçimde ferasetini gösterdiğini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızı farklı bir şekilde seçimlerden önde çıkarttı ve Cumhur İttifakı'mızı da Meclis'te açık ara farkla çoğunluğa ulaştırdı elhamdülillah. Milletimiz gerekeni yaptı. Ferasetini bir kez daha gösterdi. Bu sebeple aziz milletimize minnettarız. Bundan dolayı büyük bahtiyarlık yaşıyoruz. 14 Mayıs öncesi konuşmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi bu millet, bu ülkenin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklenmesine müsaade etmedi elhamdülillah. Bu millet inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi. Bu millet destekçisi terör örgütleri olan, dış güçler olan, LGBT lobileri olanlara geçit vermedi. Bu millet ülkemizin sekiz başlı bir sistemin kaosuna, macerasına, belirsizliğine sürüklenmesine müsaade etmedi. Ferasetini gösterdi. Bu millet, gerçekten de hakkın, haklının ve doğrunun yanında her fırsatta durduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu."

- "İki yüzlü ve böyle samimiyetsiz bir anlayışa sahipler"

Fatih Erbakan, önlerinde 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta, 14 Mayıs'tan önce sizlere eliyle kalp işareti yapan, sevgi sözcükleri söyleyen, gülücükler dağıtan ama 14 Mayıs'ta sandıklardan istedikleri sonuç çıkmayınca deprem bölgesindekilere hakaret edenlere gereken cevabı verecek. Bunlar lafa gelince demokrasiden, çok seslilikten, özgürlükten, insan haklarından bahseder, milletin iradesi der, sandık der. Ama sandıkta milletin iradesi kendi istedikleri gibi tecelli etmeyince de gerçek yüzlerini ortaya koyarlar. Bunların gerçek yüzü budur. Aynen 28 Şubat'ta başörtülü hanım kardeşlerimize her türlü zulmü yaparken LGBT'ye gelince insan hakkından, özgürlükten bahsettikleri gibi. O dönemde başörtülü diye tıp fakültesini birincilikle bitiren kızımıza 'Seni sahneye başına açmadan çıkarmayız, ödülünü vermeyiz, diplomanı vermeyiz' dediler. Başörtüsüne gelince özgürlük yok, insan hakkı yok, kişisel tercih yok, özel yaşam yok ama LGBT'ye gelince 'Olur mu efendim bu bir insan hakkıdır. Bu bir kişisel tercihtir, bu bir özgürlüktür'. İşte böyle iki yüzlü ve böyle samimiyetsiz bir anlayışa sahipler. Üzülerek ifade ediyorum."

Erbakan, sandığa gitme çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

​​​​​​"Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta firesiz bir şekilde sandığa gidecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok açık bir farkla yeniden cumhurbaşkanı seçerek yedili masaya gereken cevabı verecek. Bu noktada Hatay'a güveniyoruz. Bu noktada Hataylılara güveniyoruz. Bu noktada aziz milletimize güveniyoruz. 28 Mayıs'ta devletimiz, milletimiz, yeni nesillerimiz, Hatay, Hataylılar ve bütün deprem bölgesi kazanacak inşallah. 28 Mayıs'tan sonra da el ele, gönül gönüle, omuz omuza yeniden büyük Türkiye hedefine doğru hep birlikte yürüyeceğiz. En önemli adımları hep birlikte atacağız inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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