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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte konuştu:

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte konuştu:

HATAY (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinin, inşaatına başlandıktan 57 gün sonra kapılarını açacağını, İskenderun Devlet Hastanesinin de gelecek hafta hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Hatay'daki Konya Konteyner Kent'te düzenlenen programda, bir görevi daha tamamlamış olmanın huzuruyla Hatay'da bulunduklarını söyledi.

Depremin hemen akabinde yaraları sarmak için Hatay'da olduklarını hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Konu ne olursa olsun, amacı derde deva olmak değil, amacı derdi devasız göstermek olanlar var. Çünkü zora gelemiyorlar, olay yerini kolay terk ediyorlar. Biliyorsunuz 6 Şubat sonrasındaki sağlık hizmetlerine yönelik bazı ithamlarla karşılaştık, hepsi de mesnetsizdi. Biliyorsunuz, Defne Devlet Hastanesinin yapımına alelade sebeplere binaen zarar verecek çok sözler sarf edildi. O karalama hadisesinin görüleceği mahkeme afet şehri, bu Hatay'dır ve bu davaya bakacak hakim sizsiniz. Kardeşlerim, biliyorsunuz deprem felaketini takip eden saatlerde buradaydık. Sağlık hizmetleri için ekipçe büyük gayret gösterdik. Geriye dönüp baktığımızda gerçekten takdire şayan bir organizasyon var. 55 bin yaralımızı kara, hava ve deniz ambulanslarıyla afet bölgesinden tahliye ettik. Sadece Hatay'ımızdan, Adana'ya yaklaşık 8 bin, Mersin'e ise 7 bin yaralı naklettik. Yıkılan, kullanılamaz hale gelen sağlık tesislerimize karşılık derhal sahra hastanelerini kurduk. Ameliyathane dahil tüm sağlık altyapısıyla bunları hızla hizmete açtık. Sağlık hizmetinde kendinizi güvende hissetmeniz için tüm imkanları kullandık."

Depremden sonra Hatay'ın Belen, Hassa ve Arsuz ilçelerinde devlet hastanelerini açtıklarını aktaran Koca, "Şimdi ise Hatay'ımıza 3 yeni hastane kazandırıyoruz. Antakya'da 400 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin inşaatı devam ediyor. 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin inşaatı son aşamasında. İnşallah gelecek hafta onu da açacağız." diye konuştu.

- "Defne Devlet Hastanesinde 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev yapacak"

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesinin, inşaatına başlandıktan 57 gün sonra kapılarını açacağını vurgulayarak, "300 yataklı, 11 ameliyathanesi olan, tomografi ve MR cihazlarıyla donatılmış görüntüleme merkezine sahip bu sağlık kompleksi, Defne'nin ve Hatay'ın hizmetinde. 28 bin metrekare alana kurulu olan Defne Devlet Hastanesinde, 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastaneyi hazır hale getirmek için gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 57 günde tamamlanan işin, kolay bir iş olmadığını, zoru başarmak olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

- "İskenderun Devlet Hastanemiz hasta kabulüne başlayacak"

Hastane inşaatının ramazan ayında aralıksız devam ettiğini anlatan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki sınavımız, sınavların bizce en kolayı. Hizmette yüksek memnuniyet sınavını her gün başarıyla vereceğiz. Hastanemiz, söz verdiğimiz gün dolmadan 57'nci günde hizmet vermeye başlayacak. Gelecek hafta ise İskenderun Devlet Hastanemiz hasta kabulüne başlayacak. Huzurunuzda bu önemli bilgiyi kamuoyuna vermek istiyorum. Defne ve İskenderun devlet hastanelerimizden içeri girdiğinizde sizleri 'İnsanlık, merhamet üzerine kuruludur' sözü karşılayacak. Biz bu düstura inanıyoruz ve kendimizi devletin şefkat ve merhamet elini size uzatma görevini ifayla memur görüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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