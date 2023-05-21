MHP Genel Başkanı Bahçeli, Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde konuştu:

HATAY (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "28 Mayıs'ta Türkiye'yi başsız bırakmamak, Türkiye'de hizmeti yarıda bırakmamak lazımdır. Bu milletin, bu yönetim tarzına ihtiyacı vardır." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kente 4'üncü ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Bahçeli, Erdoğan'ın kadrosu, yönetim kabiliyeti ve tecrübesiyle Türkiye'yi kardeşçe bir araya gelinebilecek bir ülke haline getirmenin çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "Ülkemiz, dünyada örneği görülmemiş olan bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalınca yapılacak olan şeyler de belli bir prensip, ilke içerisinde sürdürülmek istenmiştir. Bunlardan bir tanesi, mutlak suretle acımızı hafifletebilecek çabaların ortaya konmasıdır. Acılıyız, hüsranlıyız ve birçok vatan evladımızı kaybetmişiz. Onların ailelerine sahip çıkmak, onlarla yakından ilgilenmek devletimizin ve milletimizin görevidir." diye konuştu.

Afette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen, yaralı vatandaşların tedavisi konusunda gayret gösteren kuruluşlara teşekkür eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde örneği görülmeyen şekliyle bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, konuya yaklaşırken evvela enkazların kaldırılması, saniyen beslenme, salisen de konutların yapılması konusunu ele almak mecburiyetindeydi. Bunları da yapmıştır ve 5 yıllık tecrübesi, 21 yıllık yönetim desteği, birikimi ve tecrübesiyle bunların hepsi başarılmıştır. Bunlardan bir tanesi de aynı zamanda sağlık hizmetlerinin giderilmesidir. Bu eser ve benzeri birçok hastanemiz, deprem bölgesi içerisinde Sağlık Bakanımızın, yönetim kadrosunun, doktor, hemşire, hasta bakıcı kardeşlerim üstün gayretleriyle tamamlanmış ve hizmete geçmiştir. Bugün Defne Devlet Hastanesi, bu hizmetlerden birisidir. Allah hayırlı ve uğurlu etsin."

- "Geçmişe dönülemez, parlamenter sistemle olmaz"

Bahçeli, depremlerin ardından dünyada örneği görülmeyen gayretin, başarının, samimiyetin, inancın ortaya konulduğunu, bunun da devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını anımsatan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:

"Şimdi 14 Mayıs'ta yapmış olduğunuz çalışmanın yarıda kalmaması gerekir. 14 Mayıs'taki çalışmalar sırasında çok yüksek oranda sandığa gittiniz, yine gidiniz. Sandığa kimleri götürecekseniz de beraber götürünüz. 28 Mayıs'ta Türkiye'yi başsız bırakmamak, Türkiye'de hizmeti yarıda bırakmamak lazımdır. Bu milletin, bu yönetim tarzına ihtiyacı vardır. Geçmişe dönülemez, parlamenter sistemle olmaz, çok partili koalisyonlarda da ülke birbirini tamamlayarak hizmete giremez. Başarı sağlamış, 5 yıllık imtihandan geçmiş ve bu imtihanda da sonuç almış bir yönetimin devamında yarar vardır. Bu yönetimi yarıda bırakmak, memleketi yarıda bırakmaktır, deprem felaketinde sunulacak hizmetleri yarın belirsizliğe itmektir. Bunun için 28 Mayıs seçimlerine mutlak suretle gitmelisiniz. Bu eserlerin devamını arzuluyorsanız 'Recep Tayyip Erdoğan' diyebilmelisiniz. Buna inanıyorum."

Bahçeli, vatandaşlardan seçime yüksek katılım göstermesini isteyerek, "Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına son verip 2. dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesine liderlik yapacak olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a elinize aldığınız mühürle Recep, Recep, Recep deyiniz." ifadesini kullandı.

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