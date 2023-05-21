MHP Genel Başkanı Bahçeli, Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde konuştu:

AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde konuştu:

HATAY (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "28 Mayıs'ta Türkiye'yi başsız bırakmamak, Türkiye'de hizmeti yarıda bırakmamak lazımdır. Bu milletin, bu yönetim tarzına ihtiyacı vardır." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kente 4'üncü ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Bahçeli, Erdoğan'ın kadrosu, yönetim kabiliyeti ve tecrübesiyle Türkiye'yi kardeşçe bir araya gelinebilecek bir ülke haline getirmenin çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "Ülkemiz, dünyada örneği görülmemiş olan bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalınca yapılacak olan şeyler de belli bir prensip, ilke içerisinde sürdürülmek istenmiştir. Bunlardan bir tanesi, mutlak suretle acımızı hafifletebilecek çabaların ortaya konmasıdır. Acılıyız, hüsranlıyız ve birçok vatan evladımızı kaybetmişiz. Onların ailelerine sahip çıkmak, onlarla yakından ilgilenmek devletimizin ve milletimizin görevidir." diye konuştu.

Afette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen, yaralı vatandaşların tedavisi konusunda gayret gösteren kuruluşlara teşekkür eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde örneği görülmeyen şekliyle bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, konuya yaklaşırken evvela enkazların kaldırılması, saniyen beslenme, salisen de konutların yapılması konusunu ele almak mecburiyetindeydi. Bunları da yapmıştır ve 5 yıllık tecrübesi, 21 yıllık yönetim desteği, birikimi ve tecrübesiyle bunların hepsi başarılmıştır. Bunlardan bir tanesi de aynı zamanda sağlık hizmetlerinin giderilmesidir. Bu eser ve benzeri birçok hastanemiz, deprem bölgesi içerisinde Sağlık Bakanımızın, yönetim kadrosunun, doktor, hemşire, hasta bakıcı kardeşlerim üstün gayretleriyle tamamlanmış ve hizmete geçmiştir. Bugün Defne Devlet Hastanesi, bu hizmetlerden birisidir. Allah hayırlı ve uğurlu etsin."

- "Geçmişe dönülemez, parlamenter sistemle olmaz"

Bahçeli, depremlerin ardından dünyada örneği görülmeyen gayretin, başarının, samimiyetin, inancın ortaya konulduğunu, bunun da devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını anımsatan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:

"Şimdi 14 Mayıs'ta yapmış olduğunuz çalışmanın yarıda kalmaması gerekir. 14 Mayıs'taki çalışmalar sırasında çok yüksek oranda sandığa gittiniz, yine gidiniz. Sandığa kimleri götürecekseniz de beraber götürünüz. 28 Mayıs'ta Türkiye'yi başsız bırakmamak, Türkiye'de hizmeti yarıda bırakmamak lazımdır. Bu milletin, bu yönetim tarzına ihtiyacı vardır. Geçmişe dönülemez, parlamenter sistemle olmaz, çok partili koalisyonlarda da ülke birbirini tamamlayarak hizmete giremez. Başarı sağlamış, 5 yıllık imtihandan geçmiş ve bu imtihanda da sonuç almış bir yönetimin devamında yarar vardır. Bu yönetimi yarıda bırakmak, memleketi yarıda bırakmaktır, deprem felaketinde sunulacak hizmetleri yarın belirsizliğe itmektir. Bunun için 28 Mayıs seçimlerine mutlak suretle gitmelisiniz. Bu eserlerin devamını arzuluyorsanız 'Recep Tayyip Erdoğan' diyebilmelisiniz. Buna inanıyorum."

Bahçeli, vatandaşlardan seçime yüksek katılım göstermesini isteyerek, "Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına son verip 2. dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesine liderlik yapacak olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a elinize aldığınız mühürle Recep, Recep, Recep deyiniz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Defne Devlet Hastanesi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Defne ...
Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesinin açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesinin açılış ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, burada mezhebi bir ayrım ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay'da konuştu:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte konuştu:
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da ...
Depremlerden etkilenen İskenderun'da 1451 kalıcı konutun inşası sürüyor
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen İskenderun'da 1451 kalıcı ...
Yayladağı Kitap Günleri başladı
YEREL HABERLER Yayladağı Kitap Günleri başladı
Afrika'dan okumak için geldiği Türkiye'de depremzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Afrika'dan okumak için geldiği Türkiye'de ...
Hatay'da 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele ...
BAKAN KOCA'DAN İSKENDERUN'DA ÇADIRKENT ZİYARETİ  
YEREL HABERLER BAKAN KOCA'DAN İSKENDERUN'DA ÇADIRKENT ZİYARETİ  
Bakan Koca'dan İskenderun'da çadırkent ziyareti
YEREL HABERLER Bakan Koca'dan İskenderun'da çadırkent ziyareti
Sağlık Bakanı Koca’dan Hatay'daki çadır kente gece ziyareti
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca’dan Hatay'daki çadır kente gece ...
Hatay Vali Vekili Bingöl: Geçici iş yerlerinden 1453'ü sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Hatay Vali Vekili Bingöl: Geçici iş yerlerinden ...
Hatay'da 17 bin 400 konteynere 65 bin 255 depremzede yerleştirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 17 bin 400 konteynere 65 bin 255 depremzede ...
Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Özbakış, deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Özbakış, deprem ...
Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı
YEREL HABERLER Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.