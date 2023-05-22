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Hatay'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA

Hatay'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili takibe aldı.

Narlıca Mahallesi'nde aracı durdurarak arama yapan ekipler, 220,13 gram kubar esrar, 13 uyuşturucu hap ve 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

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