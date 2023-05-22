İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphe ettikleri bir motosikletliyi durdurdu.

Ekipler aramada, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, çalıntı olduğu tespit edilen 2 kol saati, Z.A adına kayıtlı hesap cüzdanı, 6 bin 300 lira, 2 sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. hakimlikçe tutuklandı.

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