Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 7 bin 848 uyuşturucu hap, 35,29 gram kubar esrar, bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 5 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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