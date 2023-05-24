Defne Devlet Hastanesi bölge halkını kilometrelerce yolculuktan kurtardı

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, daha önce kapsamlı sağlık tesisi bulunmayan ilçe halkından "tam not" aldı.

6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde, 24 Mart'ta temeli atılan hastane, 22 Mayıs'tan itibaren çok sayıda hastaya hizmet verdi.

Ağır çelik yapı tekniğiyle depreme dayanıklı inşa edilen 300 yataklı hastanede, 36 poliklinik, 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane ve 9 diyaliz yatağı Defne halkı başta olmak üzere Hataylıların "şifa kaynağı" oldu.

28 bin metrekaresi kapalı toplam 79 bin metrekare alana sahip hastane, yoğun bakım, diyaliz ünitesi, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason ve görüntüleme üniteleriyle Defne ilçesinin "kapsamlı sağlık tesisi" ihtiyacını karşıladı.

Hastane, daha önce kapsamlı sağlık tesisi bulunmayan ve bu ihtiyaçları için 30 kilometre yol katetmek zorunda kalan ilçe halkından da "tam not" aldı.

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, AA muhabirine, Defne halkının heyecanla beklediği sağlık hizmetine sonunda kavuştuğunu söyledi.

Daha önce hastaların sağlık hizmeti alabilmek için yakın il ve ilçelere gitmek zorunda kaldığını kaydeden Özkaya, "Bir hastaneleri olduğu için insanlar çok mutlu. Bu çok önemli çünkü hastanede 24 saat acil sağlık hizmeti veriliyor. Bir acil sağlık hizmeti gerektiği zaman hastaların başka bir yere gitmesi gerekiyordu ve o süre zarfında insanlar çok kaygılanırlar. Burası o kaygıyı da ortadan kaldırdı. Hastanemiz çok merkezi bir yerde, Defne'nin tam ortasında diyebiliriz. Birçok yere ulaşım kolaylığı da var. O bakımdan çok olumlu karşılandı." dedi

- "Daha önce hastane için 30 kilometre gidiyorduk"

Defne ilçesinde yaşayan Yusuf Duman, daha önce ilçelerinde devlet hastanesi bulunmadığını ve sağlık hizmeti alabilmek için Antakya ilçesine gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İlçe halkı için açılan yeni hastanenin çok yararlı olduğunu aktaran Duman, "Evimizin hemen yakınında, ulaşım çok rahat oldu. İlçe için büyük bir ihtiyaçtı. Daha önce hastane için 30 kilometre yol gidiyorduk, şimdi yürüme mesafesinde. Yapanlardan Allah razı olsun gerçekten çalıştılar." şeklinde konuştu.

Defneli Binali Binici de bu zamana kadar ilçelerine devlet hastanesi olmadığını, sonunda hastanelerine kavuştuklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Geç oldu ama çok da güzel oldu. 60 gün gibi kısa bir sürede böyle bir hastane yapılması inanılmaz, bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak potansiyele sahip. Daha önce Antakya'daki hastane vardı, orası bayağı uzaktı ama ona gitmek zorundaydık. Özellikle annem ve babam gibi yaşlı insanların oraya gitmesi zor oluyordu. Şu anda hastane neredeyse mahallemizin içinde kuruldu ve bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Hem doktor hem de sağlık hizmetine ulaşmak bizim için çok büyük lüks oldu."

- Enkaz altında yaralanan hasta da sağlığına Defne'de kavuşuyor

Depremde enkaz altında kalarak bacaklarından yaralanan Hayrettin Çaparoğlu da Defne Devlet Hastanesinde fizik tedavi hizmeti aldığını söyledi.

Deprem sırasında kentteki hastanelerin hasar almasıyla çevre illerde tedavisini tamamlamak zorunda kaldığını dile getiren Çaparoğlu, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun reisimizden, bu hastane onun sayesinde yapıldı ve onun sayesinde hastaneye gelip gidiyoruz. Depremde Antakya'da her şey yerle bir oldu, kim bu memlekete ne yaptıysa Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Bu hastanenin çok büyük bir önemi var. Hastane ve doktorlarımız olmazsa insanlar perişan olur, Allah kimseyi düşürmesin. Ben düştükten sonra hastanenin, doktorun, sağlık çalışanlarının kıymetini daha iyi anladım. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi elinden geleni yapıp canla başla çalıştılar."

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