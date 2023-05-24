Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü prefabrik binasında hizmetini sürdürüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde binası ağır hasar alan ve yıkımı gerçekleştirilen Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü, aynı yerinde prefabrik binada faaliyetlerine devam ediyor.

Vakıflar Hatay Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerde bölgelerine bağlı Hatay ve Osmaniye'de birçok vakıf eserinin yanı sıra merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki idari binalarının da hasar aldığını söyledi.

"Asrın felaketi"nden etkilenen bölgedeki vakıf kültür varlıklarının bir an önce yeniden ayağa kaldırılması için hemen konteynerde hizmete başladıklarını aktaran Güneren, bu süreçte mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 5 bin 200 metrekare alanda prefabrik idari bina inşa ettiklerini belirtti.

Ağır hasar alan ve yıkım işlemi gerçekleştirilen idari binalarının bulunduğu alanda prefabrik yapının yanı sıra 31 konteyner ile çalışma ofisleri ve bir yemekhane bulunduğunu anlatan Güneren, buranın bir yaşam alanı haline getirildiğini ifade etti.

Güneren, prefabrik idari binaların bölgede zarar gören vakıf eserlerinin ihya çalışmalarının daha sağlıklı ve hızlı şekilde yürütülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinasyon Merkezi olarak kullanılmasının yanı sıra farklı üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurullarının da çalışma ofisleri olarak hizmet vereceğini kaydetti.

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